AL MOMENTO: Así se jugaría la liguilla del Clausura 2026

La jornada 13 del Torneo Clausura 2026 está en juego y la pelea por estar en las primeras ocho posiciones de la clasificación general está al rojo vivo. Las Chivas del Guadalajara tendrán la oportunidad de acrecentar su ventaja en la cima si le ganan a Pumas en suelo tapatío, mientras que, Rayados dejó ir una gran oportunidad en el Gigante de Acero tras perder con el Atlético San Luis.

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Por otro lado, Gallos Blancos de Querétaro dio el batacazo de la jornada tras sacar las tres unidades en casa frente a los Diablos Rojos del Toluca. En otro punto, las Águilas del América se vieron las caras con Santos Laguna en suelo coahuilense con la firme intención de sacar la victoria y meterse de lleno en la zona de liguilla.

Liguilla al momento del Clausura 2026

1° Chivas vs 8° Tigres

2° Cruz Azul vs 7° Atlas

3° Toluca vs 6° América

4° Pachuca vs 5° Pumas

Cabe recordar que, para este Torneo Clausura 2026 no hay play-in, por lo que solo serán los primeros ocho equipos los que puedan estar en la fase final en este semestre. De momento, las Águilas de André Jardine marcan la línea de clasificación con 17 unidades, aunque, el cuadro azulcrema tiene su juego pendiente contra los Guerreros.

