AL MOMENTO: Partidos de 16vos confirmados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Falta un día de actividad en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y ya hay nueve de los 16 partidos de 16vos confirmados con rivales, sedes y horarios. 28 de los 32 invitados a la ronda de eliminación ya están asegurados, pero los duelos de los Grupos L, J y K aún podrían modificar las llaves de los otros siete partidos.

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México tiene su lugar asegurado en la primera ronda de eliminación directa y solo puede tener dos rivales: Ecuador o Escocia. Al momento, la selección azteca se enfrentaría a Ecuador en el 99 por ciento de los escenarios posibles. Los escoceses necesitan un milagro para poder avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Otros ganadores de grupo que esperan rival son España, cabeza del Grupo H, Suiza, ganadora del Grupo B, y Bélgica, líder del Grupo G. “La Furia Roja” enfrentará a Austria o a Argelia, quien quede en la segunda posición del sector J. Los suizos podrían enfrentar a Irán o Argelia Por su parte, los belgas esperan a uno de los mejores terceros lugares entre Corea del Sur, Senegal o Argelia.

Estos son los partidos de 16vos confirmados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™