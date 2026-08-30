AL MOMENTO: Tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX

Concluyó la jornada sabatina de la jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y hay varias sorpresas hasta ahora. La primera de ellas fue la victoria de los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Jalisco ante el Atlas de Guadalajara. Por otro lado, Pachuca y Chivas igualaron en un vibrante partido en el Hidalgo y finalmente, los Tigres se hicieron de un punto en la casa de Santos Laguna.

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En la cancha del Estadio Banorte, las Águilas del América vencieron por 2-0 a la Franja del Puebla gracias a los tantos de Ícaro y Brian Rodríguez. Con estos resultados, el cuadro azulcrema se mantene en la cima de la tabla general, seguido de los Xolos de Tijuana y el Atlas de Guadalajara.

América — 16 pts, 6 PJ Tijuana — 13 pts, 6 PJ Atlas — 12 pts, 6 PJ Guadalajara (Chivas) — 11 pts, 6 PJ Toluca — 10 pts, 5 PJ Querétaro — 10 pts, 6 PJ León — 10 pts, 6 PJ Puebla — 10 pts, 6 PJ Monterrey — 9 pts, 5 PJ Cruz Azul — 9 pts, 6 PJ Pumas UNAM — 8 pts, 6 PJ Necaxa — 7 pts, 6 PJ Atlante — 6 pts, 6 PJ Pachuca — 5 pts, 6 PJ Tigres UANL — 5 pts, 6 PJ Atlético San Luis — 3 pts, 5 PJ Santos Laguna — 1 pt, 6 PJ Juárez — 0 pts, 5 PJ

Resultados de la jornada 6 del Apertura 2026 al momento

Viernes 28 de agosto



Necaxa 1-3 Cruz Azul

Atlante 1-1 León

Tijuana 2-0 Pumas



Sábado 29 de agosto



Atlas 1-3 Querétaro — 17:00

Pachuca 1-1 Chivas — 17:00

América 2-0 Puebla — 19:05

Santos 0-0 Tigres — 21:10

Domingo 30 de agosto



Toluca vs Juárez — 18:00

Monterrey vs Atlético San Luis — 20:10

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