Fecha y horario del Toluca vs Bravos de Juárez, partido de la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Duelo de realidades muy diferentes en el la jornada 6 del presente Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos del Toluca recibirán a los Bravos de Juárez en lo que pinta ser un partido lleno de emociones desde el primer minuto. Los dirigidos por Antonio Mohamed de momento son cuartos en la tabla general con 10 unidades y un triunfo los pondría de lleno en la pelea por el podio, del otro lado, los fronterizos no han sumado una sola unidad en el semestre y querrán dar un golpe sobre la mesa en el Estadio Nemesio Diez.

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Será este domingo 30 de agosto en punto de las 6:00 pm cuando las puertas del 'Infierno' mexiquense se abran para este auténtico partidazo. Los actuales monarcas de la Concacaf Champions Cup parten como favoritos para llevarse las tres unidades, sin embargo, Pedro Caixinha y los suyos no serán presa fácil en patio ajeno. Recuerda que pordrás seguir el resultado de este partido por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

Cabe recordar que, los Diablos Rojos tendrán la semifinal de la Leagues Cup 2026 este miércoles 2 de septiembre ante el León en punto de las 7:00 pm, por lo que podríamos ver un cuadro alterno 'choricero' para encarar el compromiso en contra de los Bravos de Juárez.