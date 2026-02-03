Al Nassr desata la ira de Cristiano Ronaldo y el portugués ataca donde más le duele al club

Cristiano Ronaldo se perdió el partido en donde su equipo, el Al Nassr, ganó por la mínima diferencia a Al Riyadh por la Jornada 19 de la Saudi Pro League, pero no por una lesión o una suspensión, sino por decisión propia debido a diferencias con la directiva del equipo.

Te puede interesar: OFICIAL: Gigante del continente anuncia a Benzema como NUEVO delantero

Cristiano Ronaldo se negó a jugar con Al Nassr por diferencias con la directiva

Acostumbrado a disputar todos los partidos tanto a nivel de clubes como en Selección, Cristiano Ronaldo habría declinado a participar en el partido más reciente del Al Nassr por diferencias con la directiva del equipo.

La más reciente renovación de CR7 con el equipo le otorgó poderes especiales de decisión y el portugués estaría disgustado con la manera en la que se ha gestionado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita con el Al Nassr.

La molestia habría recaído principalmente por la llegada de Karim Benzema al Al Hilal, su rival más duro en la disputa por la Liga de Arabia y que también es gestionado por el Fondo de Inversión, reveló el diario portugués A Bola.

Cristiano Ronaldo en un partido con Al Nassr|Hamad I Mohammed/REUTERS

El medio lusitano señala que Cristiano Ronaldo está molesto por la falta de inversión que ha realizado el Fondo en el propio Al Nassr y es que en el mercado de fichajes invernal solo se contrató al centrocampista iraquí Haydeer Abdulkareem, además de la incorporación de Abdullah AlHamdan en calidad de agente libre.

El nuevo equipo de Karim Benzema, el Al Hilal, encabeza la tabla de la Liga de Arabia con 47 puntos y con invicto, mientras que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo suma 46 unidades, aunque ya ha sufrido tres derrotas en lo que va de la campaña.

Hasta el momento, ni el club ni el delantero portugués se han manifestado respecto a la ausencia del astro en el partido más reciente del Al Nassr.

Te puede interesar: FIFA: Infantino abre la puerta al regreso de Rusia al futbol internacional

