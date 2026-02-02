OFICIAL: Gigante del continente anuncia a Benzema como NUEVO delantero

Karim Benzema tiene un nuevo equipo. Luego de terminar su contrato con Al-Ittihad por discrepancias con la directiva, el delantero de Francia va a continuar su carrera en Arabia Saudita jugando para Al-Hilal, escuadra en la que tuvo paso Neymar y que es rival acérrimo del Al-Nassr liderado por Cristiano Ronaldo.

¿Por qué Benzema salió de Al-Ittihad?

Con 38 años de edad, el exjugador del Real Madrid tuvo un registro de 83 partidos jugados con Al-Ittihad, encuentros en los que tuvo marca de 54 goles y 17 asistencias en una escuadra con la que pudo ganar un campeonato de Liga de Arabia Saudita y una Copa del Rey de Campeones en 2025.

La mala relación de Karim Benzema con Al-Ittihad se dio desde que el atacante no fue convocado para el duelo contra Al-Fateh SC, esto luego de que el jugador se negara a jugar por una oferta de renovación que consideró insuficiente al ser la figura del equipo con el que finalizaba contrato en junio del año en curso.

"La compañía Al-Hilal Club, dirigida por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, fichó a la estrella francesa Karim Benzema para representar al primer equipo de fútbol durante un año y medio como transferencia gratuita", señala el comunicado de Al-Hilal dirigido por Simone Inzaghi.

"Se ha tomado la decisión de rescindir el contrato con el futbolista del primer equipo Karim Benzema", expresa el comunicado de Al-Ittihad para anunciar la salida del atacante.

En la Temporada 2025/26 de la Liga de Arabia Saudita, Al-Hilal lidera la competencia de manera invicto luego de 19 partidos jugados con marca de 14 victorias y 5 empates. Por su parte, Al-Ittihad se ubica en el sexto puesto de la clasificación.

