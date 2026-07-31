OFICIAL: Al-Nassr presentó el nuevo jersey de Cristiano Ronaldo para la temporada 2026-27 y este será su precio en México

Mientras un ex compañero de CR7 se rindió a los pies de Messi, Al-Nassr presentó de manera oficial su nuevo uniforme de local para la temporada 2026-27. La playera, que volverá a ser utilizada por Cristiano Ronaldo, fue desarrollada por Adidas y apuesta por un diseño inspirado en un elemento representativo de la cultura saudí. Aunque todavía no está disponible en México, ya existe un precio estimado para el jersey de Cris.

La nueva equipación fue presentada bajo el lema “Compartimos nuestra identidad con el mundo”. El club y la marca de las tres tiras explicaron que el concepto está basado en los sellos postales, un símbolo de comunicación e intercambio cultural. El tradicional color amarillo de Al-Nassr se mantiene como protagonista del diseño para reforzar la identidad.

|Al-Nassr

Así es el nuevo jersey de Cristiano Ronaldo

Según explicó la compañía, el jersey busca representar el legado saudí y el crecimiento internacional que ha tenido Al-Nassr en los últimos años. El diseño combina elementos culturales con una imagen moderna para conectar con aficionados dentro y fuera de Arabia Saudita.

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Desde el club destacaron que esta equipación simboliza la conexión entre las raíces de Al-Nassr y su expansión global, impulsada por la popularidad que ha adquirido en los últimos años.

¿Cuál será el precio del jersey de Cristiano Ronaldo en México?

Aunque el uniforme 2026-27 todavía no aparece disponible en la tienda oficial de Adidas México, ya existe un precio estimado basado en lanzamientos anteriores de la marca.

La versión FAN AEROREADY con el nombre Ronaldo y el número 7 tendría un precio de 2 mil 199 pesos mexicanos, la misma referencia utilizada en temporadas recientes para este tipo de productos.

Born in Riyadh. Loved everywhere 🌍 pic.twitter.com/qpjvKUTCte — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 30, 2026

Mientras llega el nuevo modelo, la marca redujo el precio de la camiseta de la campaña 2025-26. Actualmente, esa versión puede encontrarse con descuento por 1,297 pesos mexicanos, una rebaja importante respecto a su precio original.

¿Cuándo saldrá a la venta la playera del Al-Nassr?

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Por ahora, Adidas y Al-Nassr confirmaron la presentación oficial del uniforme, pero no anunciaron una fecha específica para su venta en México. La compañía únicamente informó que la equipación estará disponible próximamente en Arabia Saudita y en mercados seleccionados, por lo que los aficionados mexicanos deberán esperar el anuncio oficial.

