Fue campeón con Cristiano Ronaldo, pero se rinde ante Lionel Messi: “Es el Dios del futbol”

Lionel Messi es considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos. Durante un largo tramo de su carrera ha competido constantemente con Cristiano Ronaldo, una rivalidad que quedará en la historia del deporte. Sin embargo, excompañeros del propio delantero portugués comenzaron a inclinar la balanza a favor del argentino y uno de ellos fue Casemiro.

El mediocampista brasileño fue presentado este pasado jueves como nuevo fichaje del Inter Miami para afrontar la segunda parte de la temporada en la MLS. Durante la conferencia de prensa, Casemiro sorprendió tanto a los presentes como a los televidentes al llenar de elogios a Lionel Messi e incluso considerarlo un “Dios del futbol”. Esto se debe a que compartió varios años con Cristiano en el Real Madrid.

Casemiro expresó su admiración sobre Messi

El centrocampista de 34 años, pese a haber compartido vestidor con ‘CR7’, se deshizo de elogios al hablar de Messi: “Todos los jugadores imaginan jugar con los mejores de todos los tiempos. Para mí, sin dudas, es estar viviendo un sueño y quiero disfrutarlo. Quiero ayudarlo a seguir ganando porque él un ganador”, comenzó diciendo el ex Manchester United.

Casemiro es anunciado como nuevo futbolista del Inter de Miami tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @InterMiamiCF / X

Con una sonrisa que se reflejaba en su rostro, continuó: “Soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él. Jugué varias veces contra él. Sé que imposible pararlo, yo nunca pude pararlo. Siempre tenía que tener ayuda de mis compañeros”. Luego continuó: “En los entrenamientos que tuvimos ya transmite que es imposible pararlo. Entonces, estoy muy feliz de de estar ahora con él y quiero seguir ganando con él”.

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Posteriormente, al ser consultado sobre si mantenía ofertas de otros clubes antes de escoger por el equipo de Florida, llegó la declaración que terminó de sorprender a todos: “Tenia muchas opciones, de Italia, muchos equipos para jugar. Pero estoy donde quiero estar: estar con Messi, hacerlo ganar, hacerlo más grande, es el Dios del futbol”, sentenció Casemiro.

“Tenia muchas opciones, de Italia, muchos equipos para jugar. Pero estoy donde quiero estar: estar con Messi, hacerlo ganar, hacerlo más grande, es el DIOS DEL FÚTBOL”.



Las palabras de Casemiro. 😮‍💨🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/Pz3fIV2kow — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 30, 2026

Los años que Casemiro compartió con Cristiano Ronaldo

Casemiro compartió vestidor con Cristiano Ronaldo durante poco más de cuatro años. Ambos coincidieron principalmente en el Real Madrid, durante la temporada 2013-14 y desde la campaña 2015-16 hasta la 2017-18. En ese periodo conquistaron juntos cuatro títulos de la Champions League.

Los futbolistas volvieron a encontrarse en el Manchester United en agosto de 2022. Sin embargo, esta segunda etapa duró alrededor de tres meses, ya que Cristiano dejó el conjunto inglés en noviembre del mismo año. En total, Casemiro y el portugués disputaron 122 partidos como compañeros.