Luto en la Liga BBVA MX: falleció un histórico del Club América

El futbol mexicano se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una figura que dedicó gran parte de su vida a buscar y formar nuevos talentos. Su trabajo le permitió colaborar con distintos equipos de la Liga BBVA MX, siendo el Club América uno de ellos.

La noticia causó conmoción en Guanajuato, donde era reconocido por recorrer canchas y torneos juveniles para acercar futbolistas a instituciones profesionales. Las autoridades ya investigan las circunstancias de su fallecimiento.

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¿Quién fue el histórico visor relacionado con el Club América que falleció?

Se trata de Luis Manuel Cruz García, conocido dentro del futbol del Bajío como “Papillo” Cruz. El visor y formador de jugadores fue localizado sin vida a los 53 años en Celaya, Guanajuato.

“Papillo” desarrolló parte de su trayectoria como captador de talento para proyectos vinculados con clubes como América, FC Juárez, Mazatlán y Santos Laguna. Su labor consistía en observar futbolistas jóvenes y ayudarlos a conseguir una oportunidad dentro del futbol profesional.

Aunque no ocupó un puesto de protagonismo frente a las cámaras, Cruz García se convirtió en una figura conocida entre entrenadores, familias y jugadores de las categorías inferiores.

Papillo Cruz, exvisor del América

¿Qué le pasó a Luis Manuel “Papillo” Cruz?

El cuerpo del visor fue encontrado junto a la carretera Celaya-Salvatierra, cerca de la comunidad de Ojo Seco y del parque industrial Ayalkar.

Los primeros reportes indican que Cruz García había salido de su casa para observar a varios jóvenes que buscaban incorporarse a un equipo profesional. Sin embargo, no llegó a su destino y su familia reportó su desaparición.

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Posteriormente, las autoridades fueron alertadas sobre la presencia de una persona sin vida en la zona. El cuerpo presentaba huellas visibles de violencia y fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar los estudios correspondientes.

Hasta el 30 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no había informado públicamente el posible móvil del crimen ni la detención de personas relacionadas con el caso.

|Crédito: @ClubAmerica / X

La trayectoria de “Papillo” Cruz dentro del futbol mexicano

Luis Manuel Cruz García nació el 23 de junio de 1973. Antes de dedicarse a la formación de jugadores, tuvo una etapa como futbolista y defendió al Real Celaya durante la temporada 1990-91.

Después encontró su lugar como visor. Recorrió diferentes municipios del Bajío para identificar a niños y adolescentes con condiciones para llegar a las fuerzas básicas de equipos profesionales.

Su trabajo le permitió colaborar en procesos de captación relacionados con el Club América y otras instituciones de la Liga BBVA MX. También participó en visorías oficiales de FC Juárez y mantuvo vínculos con proyectos de Mazatlán y Santos Laguna.

Durante su última etapa formó parte de Canteras México Coka González, donde trabajó junto a Ángel “Coca” González, reconocido visor que participó en el descubrimiento de Cuauhtémoc Blanco.