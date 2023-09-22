Al-Nassr vs Al-Ahli, alineaciones confirmadas | Liga Árabe, Jornada 7

La Liga de Arabia Saudita se encuentra en la señal de TV Azteca Deportes. El encuentro del Al-Nassr vs Al-Ahli, correspondiente a la Jornada 7, lo vas a poder disfrutar por la señal de Azteca Deportes Network, sitio y App Oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 12:00 horas.

Comandados por Cristiano Ronaldo, el Al-Nasr encara el encuentro de la Fecha 7 en el sexto lugar de la competencia. Del otro lado, Al-Ahli llega al juego ubicados en el quinto sitio bajo una escuadra liderada por Roberto Firmino.

Alineaciones Al-Nassr vs Al-Ahli

Al-Nassr: Nawaf Al-Aqidi, Sultan Al-Ghanam, Ali Lawgami, Aymeric Laporte, Alex Telles, Abdullah Al-Khaibari, Marcelo Brozović, Anderson Talisca, Sadio Mané, Otávio y Cristiano Ronaldo.

Al-Ahli: Édouard Mendy, Ali Majrashi, Roger Ibáñez, Merih Demiral, Bassam Al-Hurayji, Mohammad Al-Majhad, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin, Gabri Veiga y Roberto Firmino.

