Alineaciones confirmadas Al Shabab Riyadh vs Ittihad Jeddah | Liga Saudí
Conoce las alineaciones con las que salen Al Shabab Riyadh vs Ittihad Jeddah para disputar su partido correspondiente a la jornada 12 de la Liga Profesional Saudí
Se enfrentan este viernes 3 de noviembre de 2023 el conjunto del Al Shabab Riyadh vs Ittihad Jeddah en la jornada 12 de la Liga Profesional Saudí. El encuentro se disputará en el Estadio King Fahd International en punto de 12 horas ( tiempo del centro de México).
Ambos equipos buscarán llevarse los tres puntos para seguir subiendo posiciones en la tabla, en el caso del Al Shabab se encuentra en el onceavo lugar con 12 puntos conseguidos tras ganar tres juegos, empatar tres y perder cinco.
En el caso de Ittihad Jeddah, llega en la sexta posición con 21 puntos conseguidos, seis juegos ganados, tres empatados y dos perdidos.
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Alineación de Al Shabab
La alineación que manda Nuno Espirito Santo es:
Portero: Kim
Defensas: Al Yami, Saiss, N. Al Sharari y Al-Sagour
Mediocampistas: Banega, Cuellar y Al Monassar
Delanteros: Carrasco, Al Muwallad y Carlos
Alineación de Ittihad
Portero: Grohe
Defensas: Hosawy, Kadesh, Felipe y Al Shanqeeti
Mediocampistas: Al-Ghamdi, Farhan, Kanté y Romarinho
Delanteros: Benzema y Hamdallah
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