Feyenoord RECHAZA oferta de un club inglés por Santiago Giménez

Santiago Giménez es una de las promesas del futbol mexicano y también a nivel mundial, sus actuaciones en la Eredivisie con el Feyenoord y su debut en Champions League han hecho que varios clubes de talla internacional estén al pendiente de su evolución.

El mexicano ahora es considerado uno de los mejores del mundo, además sus números pueden hablar por el, ya que es el goleador de la liga de Países Bajos y se perfila a terminar con ese logro este año.

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¿Qué equipo fue rechazado por el Feyenoord?

Santiago Giménez y el propio club neerlandés, saben que el mexicano no estará ahí para siempre, por lo que el mercado de verano podría ser el momento en el cual, el jugador abandone el club, sin embargo, las cosas se han complicado para ecuador campeón de Países Bajos, pues ya hay equipos queriéndose hacer con las labores del mexicano.

Uno de los primeros equipos en hacer una oferta fue el Fulham de la Premier League, sin embargo, la respuesta no fue la deseada por los ingleses.

La oferta fue de 52 millones de euros, pues la necesidad del equipo londinense de hacer goles es evidente, ya que van en el décimo cuarto puesto con 12 puntos, solo a tres posiciones de la zona de descenso.

El Feyenoord y Santiago Giménez rechazaron esta oferta, pues consideran que con un poco de paciencia llegará más temprano que tarde una oferta de mayor peso económico. Rumores indican que el próximos destino del mexicano estaría en LaLiga de España, sin embargo, todo esto se definirá con el paso del tiempo.

El mismo Santiago ha hecho público que por ahora, se encuentra bien en el equipo neerlandés y que su objetivo es volver a ganar la Eredivisie.

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