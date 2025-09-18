¡OFICIAL! Naoya Inoue enfrentará a Alan David ‘Rey’ Picasso

La pelea de Naoya Inoue vs Alan David ‘Rey’ Picasso ha sido anunciada, acompañada de una gran cartelera que incluye al también japonés Junto Nakatani, todo esto a celebrarse el 27 de diciembre en una cartelera denominada como ‘La noche del samurai’, en referencia a los japoneses que conforman esta velada boxística.

Inoue y Picasso, medirán fuerzas en donde uno de los mejores libra por libra pone en juego su campeonato indiscutido de peso supergallo que incluye los campeonatos de la Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, además del agregado cetro de The Ring.

El combate será llevado a Riyadh, Arabia Saudita, al estar bajo la promoción de Turki Alashik y los eventos de Riyadh Season, con lo cual cierrran el 2025, con una cartelera espectacular, en donde el evento estelar del choque es precisamente Inoue contra Picasso.

Este evento se celebrará en Mohammed Abdo Arena, un recinto inaugurado en 2019 en Arabia con capacidad de 22 mil personas, y buscan tener los reflectores del mundo del deporte en esas fechas que para un gran sector del mundo atraviesan por las fiestas de Navidad y Fin de Año.

Inoue vs Picasso: Una pelea de invictos

Naoya Inoue, de 31 años, se mide ante Picasso exponiendo sus cuatro campeonatos supergallo, pero además poniendo en juego su récord invicto en 31 peleas, de las cuales ha noqueado en 27 duelos, por lo que ha estado entre los mejores libras por libra, turnándose la cima con Usyk o recientemente con Terence Crawford quien tomó el primer puesto tras el duelo ante Canelo.

Picasso por su parte, de solo 25 años de edad busca dar la campanada a nivel mundial y vencer al Mounstro Inoue. El mexicano, estudiante de la UNAM, aficionado a los Pumas y también empresario Rey Picasso, expone su marca invicta en 33 combates, en los que ha noqueado en 17 ocasiones y ha empatado en una ocasión.

Box Azteca, ya había adelantado pelea Inoue vs Picasso

El anuncio de carácter oficial de The Ring y Turki Alashik, viene a validar lo que Box Azteca había adelantado, con el pleito de Inoue ante Picasso, pues el boxeador mexicano y su padre, compartieron a Box Azteca que se tenía todo firmado y el único parámetro por cumplirse era que Inoue saliera victorioso de su última pelea, lo que sucedió el pasado fin de semana y con ello se activó el contrato de pelea.

Picasso así ya ha comenzado un campamento muy serio, el más exigente de su trayectoria pensando en ese pleito del 27 de diciembre ante quien posiblemente sea el boxeador japonés más importante de la historia por el legado que ha construido.