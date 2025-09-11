¿Italiano a Chivas? El REFUERZO que busca Guadalajara en el cierre del mercado de fichajes

El cierre del mercado de fichajes se acerca. Con el 12 de septiembre como fecha límite para la transferencia de jugadores en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en Chivas siguen buscando jugadores y se encuentran por cerrar la llegada de un defensor.

El jugador que busca Chivas como refuerzo

De acuerdo a diversos reportes, Carlo Soldati se encuentra cerca de llegar a Guadalajara, donde la intención es que el zaguero de 20 años de edad lleve un proceso tras salir de una lesión de ligamento cruzado, evaluando la posibilidad de incorporarlo en las filas de Tapatío para que el futbolista pueda ir avanzando y en un futuro, tenerlo como una de las opciones para el Primer Equipo que actualmente dirige Gabriel Milito.

A lo largo de su carrera, Carlo Soldati ha pasado por las filas de Querétaro y el Cagliari Primavera. En Italia, militando en la Liga Nacional Juvenil, el defensor tuvo un registro de 21 partidos jugados con marca de un gol y una asistencia.

Jugando para los ‘Gallos Blancos’, el zaguero tiene un partido disputado en Primera División donde tiene un registro de 13 minutos de actividad. No obstante, en categorías inferiores ha tenido más encuentros disputados. Con la Sub-19, vio 13 compromisos y con la Sub-21 tiene 24 duelos jugados.

Actualmente, Carlo Soldati tiene un valor aproximado a los 50 mil euros, esto de acuerdo al portal de Transfermarkt.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, el Torneo Apertura 2025, el ‘Rebaño Sagrado’ se ubica en el lugar 16 de la tabla general con 4 puntos, resultado de un triunfo, un empate y cuatro derrotas. Por otro lado, Tapatío ocupa el cuarto puesto de la Liga BBVA Expansión MX con 10 unidades luego de seis partidos jugados.

