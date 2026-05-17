Alan Pulido se BURLA de Chivas tras ser eliminado por Cruz Azul en la Semifinal del Clausura 2026

El delantero Alan Pulido, quien se fue de las Chivas por la puerta trasera hace algunas semanas, tuvo una curiosa reacción que ha llamado la atención sobre todo a la afición tapatía, pues lejos de lamentar la eliminación en Liguilla a manos de Cruz Azul, parece que el futbolista emitió una burla.

Pulido, de 35 años de edad y quien tuvo un segundo aire con los tapatíos, fue desplazado en la sacudida de hace unos meses en la que también fue cortado Erik Gutiérrez y Alan Mozo del cuadro tapatío. No entraron en sus planes y en su lugar una inyección de hambre y juventud puso al equipo líder por semanas en el Clausura 2026 y con bajas sensibles pelearon hasta las Semifinales.

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Es por eso que quizás Pulido guarda algún tipo de diferencia con Milito, la directiva y el equipo, por lo que en lugar de enviar un mensaje de apoyo, sacó en redes un mensaje misterioso en la que se interpreta que es 'incorparable'.

Este fue el mensaje de Pulido ante la derrota de las Chivas

"No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…", fue el mensaje de Pulido, el cual causó conmoción entre los aficionados de Chivas, que le han dado la espalda al jugador, recalcando que desde hoy lo dejan fuera de la historia de los rojiblancos.

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Otros señalan que siempre tuvo la mente en otras actividades fuera de cancha, y muchos otros se dejaron ir en ofensas por no contar con el apoyo pese a estar sumamente ligado a la identidad de las Chivas.

No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…

🦧 🤷🏻‍♂️ 🦍 pic.twitter.com/Y4u4gepepj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 17, 2026