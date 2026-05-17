Santiago Gimenez y Johan Vásquez, harán madrugar a Javier Aguirre al enfrentarse en la Serie A en el Genoa vs Milan

Este domingo a las 4:00 am, tiempo del centro de México, se enfrentarán en la Serie A el cuadro del Genoa ante el Milan donde militan los mexicanos Johan Vásquez y Santi Gimenez. En la fecha 37 de la temporada 2025-2026, de la Serie A en el Estadio Luigi Ferraris de Génova, se tiene previsto que los mexicanos vayan de titulares, para tener esta confrontación que ademas es la penúltima del torneo mexicano.

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El encuentro al ser de madrugada, tendrá el estratega despierto, pues en el tema de Johan Vásquez parece no haber muchas dudas, pero con Santiago Gimenez al ir sumando minutos a escasas semanas del Mundial luego de su lesión y operación.

Se estima que el entrenador Massimiliano Allegri, lo coloque desde el arranque sobre todo cuando el torneo está decidido con el Inter con 85 puntos a 15 de diferencia de la Nápoli que era el más cercano perseguidor.

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Milan y Genoa ya no tienen nada qué pelear, pero siguen con la encomienda de desafiarse y terminar mejor el torneo; en cuanto a Santi y Vásquez buscarán mantener el nivel para llegar mucho mejor a la concentración en las siguientes semanas de la Selección Mexicana,

Johan Vásquez, podría jugar su penúltimo partido con el Genoa

Johan es uno de los grandes defensores de la Serie A. Ha logrado consolidarse en el Genoa, es capitán de su equipo y por ese motivo ha llamado la atención.

Se dice que el Inter de Milan, la Juventus y Atalanta son los equipos que estarían tras sus pasos.

Este partido ante el Milan, podría ser precisamente el último en casa con el Genoa, pues luego tienen enfrente una visita ante el Lecce.