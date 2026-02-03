Albacete vs Barcelona: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los cuartos de final en la Copa del Rey 2026, marcador online

Los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 se ponen en marcha, el Albacete quiere dar una nueva campanada y eliminar al otro gigante de España. El conjunto de la Segunda División recibirá al FC Barcelona tras eliminar al Real Madrid en la fase pasada y meterse entre los cuatro mejores del certamen coopero. Por su parte, los pupilos de Hansi Flick no quieren sustos y sentenciar el compromiso lo más rápido posible.

¿Dónde ver en vivo el Albacete vs Barcelona de la Copa del Rey 2026?

Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del cotejo entre el cuadro de la localidad Castilla-La Mancha ante el club blaugrana por la página de TV Azteca Deportes y la App de Azteca Deportes en punto de las 2:00 pm.

Pronóstico del Albacete vs Barcelona 2026

A pesar de que eliminaron al Real Madrid en los octavos de final de la Copa del Rey 2026, el Albacete no parte como favorito para llevarse la victoria en contra del FC Barcelona. Además, podríamos ver un partido con más de tres anotaciones.