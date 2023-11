El festejo de los seleccionados mexicanos fue exagerado: Alberto García Aspe luego del triunfo vs Honduras

La Selección Mexicana derrotó a su similar de Honduras en tanda de penaltis y avanzó a la semifinal de la Nations League. Tras mucha polémica y de forma dramática el combinado nacional avanzó a las semifinales del certamen y consiguió su pase a la Copa América del 2024.

Durante el homenaje a Manuel Lapuente en la Federación Mexicana de Futbol, el ex seleccionado nacional, Alberto García Aspe habló sobre la victoria de México frente a Honduras y las formas puntualizando el tema arbitral y su influencia durante el encuentro en el Estadio Azteca.

“Son malos se pueden equivocar. Yo no creo que haya sido así. Vemos el tiempo que es lo que más reclaman. O sea cuánto estamos haciendo ahorita estadísticas fueron más de 10 minutos que el arquero se tiraba para hacer tiempo. Entonces es normal que de reponer tiempo suficiente de lo que se perdió y yo no creo que influyó. Creo que tanto Honduras pudo haber hecho un gol que hubiera complicado muchísimo, tuvieron unas dos jugadas muy claras contra México y pudo haber definido antes esta situación”, mencionó Alberto García Aspe.

Por otro lado el mundialista en Francia 1998 mencionó que la forma de festejar de los jugadores mexicanos tras el triunfo en penaltis fue muy exagerada al considerar que fue en Cuartos de Final y como local en la cancha del Estadio Azteca.

“Eso fue exagerado, si tú te pones antes de qué empezar esta eliminatoria decías México va a ganar tranquilamente de visita y de local y no fue así, pero bueno supongo que por eso festejaron de esa manera, pero o sea contra Honduras festejar así no, o sea México tiene que ganar y tiene que tener claro que a lo mejor se lo hubieran ganado a Brasil. Entonces bueno que festeje esto creo que era algo que tenía que ser así, pero bueno yo creo que este proceso tendrá que ir creciendo poco a poco”, puntualizó el ex jugador tras el homenaje a Manuel Lapuente.

