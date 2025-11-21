Johny Placide, la “pesadilla” de México que estará en el Mundial 2026; así eliminó a la Selección

Hace unos días la Concacaf definió a las selecciones que estarán de manera directa en la próxima Copa Mundial 2026 . Una de las sorpresas más grandes fue el cuadro de Haití, quien irá a este evento luego de superar un férreo grupo y teniendo como su hombre estelar a Johny Placide.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Probablemente, el nombre de Johny Placide no te envuelva la cabeza de pensamientos debido a que este no forma parte de equipos de renombre a nivel internacional. Sin embargo, ¿sabías que este jugador estuvo en una de las debacles más importantes en la historia de la Selección Mexicana?

¿Johny Placide volverá a ser la pesadilla de México en el Mundial 2026?

Han pasado poco menos de 20 años desde que México se midió a Haití en el preolímpico para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La selección llegó a este juego con la urgencia de ganar por goleada para acceder a la siguiente ronda, aunque no sabía que, frente a ella, estaría Johny Placide.

México tenía que ganar por una diferencia de cinco goles, y aunque al final el resultado fue de 5-1, este fue insuficiente para acceder a los Juegos Olímpicos. Gran parte de ello derivó en la gran actuación de Placide, quien además de atajar un penal detuvo al menos tres ocasiones claras del combinado nacional.

Hoy, a casi 20 años de tal suceso, Johny Placide fue vital para que Haití se quedara con el Grupo C de la Concacaf por encima de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, por lo que el portero de 37 años buscará ser nuevamente la pesadilla de México si ambas selecciones se encuentran en la Copa Mundial 2026.

¿Placide y Ochoa volverán a coincidir en el campo?

Para que Johny Placide y Guillermo Ochoa vuelvan a coincidir en el Mundial 2026 se necesitan dos cosas. La primera es que ambas selecciones (México y Haití) se encuentren en una instancia definitiva considerando que las dos pertenecen a la Concacaf y las reglas impiden esto en una fase de grupos. La segunda es que los dos guardametas formen parte de la lista final de sus respectivos países.