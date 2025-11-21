deportes
Johny Placide, la “pesadilla” de México que estará en el Mundial 2026; así eliminó a la Selección

Placide es un portero de más de 35 años que podría estar en la siguiente Copa Mundial 2026 y que tiene mucha historia con la Selección Nacional Mexicana.

jhony-placide-pesadilla-mexico-mundial-2026.png
Instagram: Johny Placide
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
Compartir

Hace unos días la Concacaf definió a las selecciones que estarán de manera directa en la próxima Copa Mundial 2026 . Una de las sorpresas más grandes fue el cuadro de Haití, quien irá a este evento luego de superar un férreo grupo y teniendo como su hombre estelar a Johny Placide.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Probablemente, el nombre de Johny Placide no te envuelva la cabeza de pensamientos debido a que este no forma parte de equipos de renombre a nivel internacional. Sin embargo, ¿sabías que este jugador estuvo en una de las debacles más importantes en la historia de la Selección Mexicana?

¿Johny Placide volverá a ser la pesadilla de México en el Mundial 2026?

Han pasado poco menos de 20 años desde que México se midió a Haití en el preolímpico para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La selección llegó a este juego con la urgencia de ganar por goleada para acceder a la siguiente ronda, aunque no sabía que, frente a ella, estaría Johny Placide.

México tenía que ganar por una diferencia de cinco goles, y aunque al final el resultado fue de 5-1, este fue insuficiente para acceder a los Juegos Olímpicos. Gran parte de ello derivó en la gran actuación de Placide, quien además de atajar un penal detuvo al menos tres ocasiones claras del combinado nacional.

Hoy, a casi 20 años de tal suceso, Johny Placide fue vital para que Haití se quedara con el Grupo C de la Concacaf por encima de Honduras, Costa Rica y Nicaragua, por lo que el portero de 37 años buscará ser nuevamente la pesadilla de México si ambas selecciones se encuentran en la Copa Mundial 2026.

¿Placide y Ochoa volverán a coincidir en el campo?

Para que Johny Placide y Guillermo Ochoa vuelvan a coincidir en el Mundial 2026 se necesitan dos cosas. La primera es que ambas selecciones (México y Haití) se encuentren en una instancia definitiva considerando que las dos pertenecen a la Concacaf y las reglas impiden esto en una fase de grupos. La segunda es que los dos guardametas formen parte de la lista final de sus respectivos países.

México en el Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

