Alcaraz enciende las alarmas en el mundo del tenis

Golpe inesperado en el mundo del tenis. Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking ATP, anunció su baja del Barcelona Open debido a una lesión, decisión que sacudió al circuito y que impacta directamente en su pelea por regresar a la cima del tenis mundial.

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El español explicó en conferencia de prensa que los problemas físicos ya venían desde antes del torneo, situación que terminó por agravarse y lo obligó a poner pausa. Con esta decisión, Alcaraz no solo abandona el certamen, sino que también pierde 280 puntos importantes, alejándose momentáneamente de la posibilidad de recuperar el número uno.

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Una lesión que encendió las alertas

Las primeras señales de preocupación aparecieron durante su partido frente a Otto Virtanen, cuando Alcaraz tuvo que recibir asistencia médica por un dolor en la muñeca derecha. El fisio vendó la zona afectada para que pudiera continuar en el encuentro, pero su rendimiento ya no fue el mismo.

Aunque logró terminar el partido, el desgaste físico era evidente. El propio jugador ya había advertido que llegaba con una carga importante en su cuerpo, lo que terminó pasando factura en uno de los momentos clave de la temporada. El punto de quiebre llegó cuando canceló su sesión de entrenamiento programada previo a continuar en el torneo. Tras dialogar con su equipo y someterse a estudios, se tomó la determinación de no arriesgar y priorizar su recuperación.

Madrid, el siguiente objetivo en la mira

A pesar del golpe que representa esta baja, el panorama no está completamente cerrado para Alcaraz. Todo apunta a que su regreso se daría en el Masters 1000 de Madrid, uno de los torneos más importantes del calendario sobre tierra batida. En caso de llegar en condiciones, el español partiría como segundo favorito, solo por detrás de Jannik Sinner, lo que refleja su peso dentro del circuito pese a este contratiempo.

Su debut en la capital española estaría previsto entre el 24 y el 25 de abril, fechas en las que buscará retomar ritmo competitivo y confirmar que la lesión quedó atrás.

Por ahora, la prioridad es clara: recuperarse al cien por ciento. En un calendario tan exigente como el del tenis profesional, forzar el físico puede costar caro, y Alcaraz lo sabe. La decisión de bajarse del Barcelona Open, aunque dolorosa, podría ser clave para llegar en óptimas condiciones a los grandes retos que vienen en la temporada.

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