Alarma en Los Ángeles: Luka Doncic, sin fecha de regreso

Se encienden las alarmas en la NBA. Luka Dončić no tiene fecha definida para volver a las duelas, justo cuando los Los Angeles Lakers están a punto de arrancar su camino en los playoffs. La lesión en el isquiotibial ha dejado fuera al esloveno en los últimos cinco partidos y su situación sigue siendo incierta.

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La noticia cayó como un balde de agua fría para la franquicia angelina, que también enfrenta dudas con otra de sus piezas clave: Austin Reaves, quien sufre una lesión en el oblicuo. Ambos jugadores están fuera por tiempo indefinido, según confirmó el entrenador JJ Redick.

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Un golpe duro en el peor momento

El problema físico de Doncic llegó en el peor momento posible. El base se lesionó el pasado 2 de abril frente a los Oklahoma City Thunder, justo cuando atravesaba un nivel espectacular.

En sus últimos 13 partidos, el esloveno promediaba casi 40 puntos por encuentro, cifras que lo colocaban como uno de los candidatos más fuertes al premio MVP de la temporada. Sin embargo, la lesión no solo lo dejó fuera de la duela, sino también de la carrera por los premios individuales, que exigen un mínimo de 65 partidos disputados.

Ante la gravedad de la situación, Doncic viajó a España para tratar su lesión, en busca de acelerar su recuperación. Aun así, la organización ha sido clara: no hay una fecha estimada para su regreso, lo que aumenta la incertidumbre en torno al equipo.

Lakers, contra el reloj rumbo a playoffs

La ausencia de su estrella ya comenzó a pasar factura. Sin Doncic en la cancha, los Lakers descendieron hasta la cuarta posición de la Conferencia Oeste, complicando su panorama de cara a la postemporada.

El reto no será sencillo. En la primera ronda se medirán a los Houston Rockets, en una serie que arrancará este sábado en el Crypto.com Arena. Un escenario donde la presión será máxima y donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Con LeBron James como líder, los Lakers tendrán que encontrar soluciones rápidas ante la posible ausencia de dos jugadores fundamentales. La falta de claridad sobre el regreso de Doncic y Reaves deja al equipo en una situación delicada.

A días del inicio de los playoffs, la gran incógnita sigue en el aire: ¿podrán los Lakers competir al máximo nivel sin una de sus principales figuras? El tiempo corre… y la respuesta aún no llega.

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