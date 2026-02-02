Alcaraz y los demás tenistas que tienen el Career Grand Slam

En el tenis, hay metas que suenan grandes y otras que suenan imposibles hasta que alguien las vuelve rutina. Ganar un Grand Slam ya es una hazaña; ganar los cuatro, aunque sea una sola vez en la carrera, es un pasaporte directo a la mesa donde solo se sientan los nombres que definieron épocas. Y ese logro cobra todavía más valor en la Era Open, el periodo que comenzó en 1968, cuando amateurs y profesionales pudieron competir en los mismos torneos.

Los tenistas que han logrado el Career Gran Slam en la Era Open

Carlos Alcaraz completó el Career Grand Slam al conquistar el Australian Open 2026 con una victoria en cuatro sets ante Novak Djokovic, y lo hizo con una marca que ya es histórica: 22 años y 272 días, el más joven en lograrlo en la rama varonil.

El dato mueve el tablero por dos razones. La primera: el Career Grand Slam es un filtro durísimo, porque obliga a dominar superficies y condiciones completamente distintas. La segunda: la lista era tan corta que se podía recitar de memoria. Hasta antes de este título, solo cinco tenistas habían conseguido el Career Grand Slam en la Era Open; con Alcaraz, el club suma un integrante más y el número sube a seis.

Los campeones del Career Grand Slam (Era Open) quedan así:



Rod Laver

Andre Agassi

Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Carlos Alcaraz

En el caso del español, el logro tiene un brillo adicional: no se trata de “un Slam más”, sino del que completaba el rompecabezas. Ya tenía títulos en Wimbledon, Roland Garros y el US Open; Australia era la pieza pendiente. Melbourne terminó por darle la última llave y lo colocó en una conversación donde casi no hay espacio, porque ahí se habla en idioma de legado.

