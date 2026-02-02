Alcaraz dispara la comparación: así iban Nadal, Federer y Djokovic a los 22 años en Grand Slams

El tenis suele medir eras con trofeos, pero a veces el termómetro real aparece en la comparación más incómoda: “¿cómo iban las leyendas a esa misma edad?”. No es una sentencia definitiva, pero sí una forma de dimensionar el punto exacto en el que un jugador deja de ser promesa y se convierte en referencia histórica.

Carlos Alcaraz ya tiene 7 títulos de Grand Slam a los 22 años, tras conquistar el Abierto de Australia ante Novak Djokovic y completar el Career Grand Slam con el único major que le faltaba. Su colección a esta edad ya luce completa: 2 Wimbledon, 2 Roland Garros, 2 US Open y 1 Australian Open, un ritmo que lo coloca en un carril histórico.

Te puede interesar: Los IMPACTANTES números de Carlos Alcaraz desde su sorpresiva derrota en el Masters 1000 de Miami 2025

¿Cuántos Grand Slams tenía el "Big Three" a la edad de 22?

La cifra toma todavía más fuerza cuando se coloca junto a los otros grandes referentes modernos en la misma etapa de vida deportiva. Rafael Nadal, por ejemplo, ya tenía una base impresionante a los 22: 4 Roland Garros, 1 Wimbledon y 1 Australian Open. El dato se sostiene por la secuencia de títulos en París y por el Australian Open 2009, que ganó con 22 años.

En el caso de Roger Federer, a los 22 ya había puesto su firma en el césped: 2 Wimbledon y 1 Australian Open, antes de que su avalancha de 2004–2007 lo terminara por convertir en referencia total del circuito.

Y Novak Djokovic, a la misma edad, todavía estaba en fase de acumulación inicial: 1 Australian Open. Lo demás llegó después, con esa segunda etapa de dominio que lo llevó a cifras récord en majors.

Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis

Te puede interesar: Récords que rompió Carlos Alcaraz tras la victoria ante Djokovic