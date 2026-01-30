Semifinales históricas: los cuatro primeros, juntos por primera vez en 13 años

Melbourne suele regalar sorpresas, pero también sabe construir semanas donde el torneo se ordena como si el ranking dictara el guion. Esta edición cayó justo en ese punto: los favoritos no solo sobrevivieron, sino que llegaron juntos al fin de semana más pesado, con la sensación de que el trofeo quedó en manos de la élite pura.

El dato que no pasaba hace 13 años en Abierto de Australia

Por primera vez en 13 años, los cuatro primeros preclasificados del Abierto de Australia están en semifinales:



Carlos Alcaraz Jannik Sinner Alexander Zverev Novak Djokovic

La última vez que Melbourne vio este escenario fue en 2013, cuando los clasificados fueron Novak Djokovic (1), Roger Federer (2), Andy Murray (3) y David Ferrer (4).

Cada uno llegó por rutas distintas en cuartos de final. Alcaraz impuso condiciones ante Alex de Minaur y ganó 7-5, 6-2 y 6-1, con un primer set peleado y un cierre que ya no dejó dudas. Sinner mantuvo su paso firme frente a Ben Shelton, con una victoria en sets corridos que confirmó su control del torneo y su estabilidad en los intercambios largos. Zverev frenó la irrupción de Learner Tien en un partido más trabajado, pero lo resolvió con autoridad: 6-3, 6-7(5), 6-1 y 7-6(3).

El caso más dramático fue el de Djokovic. El serbio estaba contra las cuerdas, abajo dos sets a cero, cuando Lorenzo Musetti no pudo continuar por una lesión y se retiró, lo que le abrió la puerta a Novak rumbo a semifinales pese al marcador adverso en el inicio.

Las semifinales del Australian Open 2026

Con eso, el torneo ya tiene duelos confirmados para la penúltima ronda: Alcaraz vs Zverev y Sinner vs Djokovic, una combinación que mezcla ambición, presente y legado. Y el dato histórico lo remata todo: Australia no solo tendrá semifinales; tendrá un choque de pesos pesados que, por ranking y por nombres, rara vez coincide en la misma foto.

