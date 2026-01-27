Novak Djokovic supera récord de Roger Federer en el Abierto de Australia; ¿el mejor de la historia?

El Abierto de Australia ya dejó, en las primeras rondas, uno de los momentos más espectaculares en la historia del tenis profesional. Esto guarda relación con Novak Djokovic, quien acaba de superar un récord impuesto por Roger Federer que lo coloca, según expertos, como el mejor de todos los tiempos.

Con 39 años de edad por cumplir en mayo de este año, Novak Djokovic se mantiene en el profesionalismo y a un nivel lo suficientemente alto como para ser uno de los candidatos a ganar el Abierto de Australia, evento en donde logró un récord sin precedentes que, anteriormente, ostentaba Roger Federer.

¿Cuál fue el récord que Novak Djokovic superó de Roger Federer?

Novak Djokovic inició su participación en el Abierto de Australia con una importante victoria frente al neerlandés Botic Van de Zandschulp, al quien venció por parciales de 6-4, 6-4 y 7-6. Este triunfo es histórico para el serbio, quien con él llegó a un total de 400 triunfos en su carrera como tenista profesional.

Jugadores con 400 victorias en Grand Slams:



- Novak Djokovic



Vale decir que este triunfo no solo llegó en un evento el cual ha conquistado en diez ocasiones en el pasado, sino que también sugiere un nuevo récord para el serbio con el que igualó a Roger Federer, quien hace unos años fue uno de sus rivales más grandes en el campo junto al español Rafael Nadal.

De hecho, con el triunfo que recientemente sumó el lunes pasado, finalmente superó al suizo al registrar 401 triunfos gracias a la victoria que obtuvo nada más y nada menos que ante el checo Jakub Mansik, en un duelo que fue realmente exigente para Novak pero que, sin embargo, pudo lidiar a la perfección.

Djokovic, ¿el jugador con más victorias en Grand Slam?

Este triunfo lo colocó como el jugador con más victorias en Grand Slam, un récord que se suma a un increíble palmarés que colocan a Novak Djokovic como uno de los tenistas más importantes en la historia de este deporte junto al propio suizo y a Rafael Nadal, con quien fraguó una de las rivalidades más intensas en la historia.