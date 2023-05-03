Alegna González no pierde el ritmo y quiere llegar a París 2024

Alegna González no deja de conquistar el mundo de la marcha, ahora lo hizo en españa tras quedar en tercer lugar en los 10km del II Gran Premio Internacional Finetwork Madrid al cronometrar 43:35 sólo 15 segundos, sólo 2 segundos detrás del segundo lugar y 15 del primero.

La chihuahuense quedó muy cerca de las competidoras chinas Jiayu Yang , quien se llevó el oro con una marca de 43:20 y Quanming Wu que consiguió la Plata con un tiempo de 43:33, además Alegna le sacó más de medio minuto a la francesa Clemence Beretta que terminó en cuarto lugar.

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Alegna dentro del Top 10 Mundial

Con el podio la mexicana sumó puntos en el ranking mundial en donde se ubica en séptimo lugar, posicionándose como una de las mejores del mundo en los 20 km de la Marcha, ya con el boleto a los Juegos Olímpicos de París en mano, Alegna busca mejorar su marca personal y mantener el ritmo para el mundial de Atletismo en Budapest.

González es una de las atletas con mayor aspiración a medalla olímpica para México en París 2024, en donde vivirá sus segundos Juegos Olímpicos, con apenas 22 años quedó en quinto lugar en Tokyo 2020, sólo 37 segundos la separaron del metal en sus primeros Olímpicos y ahora busca la revancha.

El camino a París 2024

Junto a su entrenador Ignacio Zamudio, quien fue sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 en la prueba de marcha 50 km buscan perfeccionar su técnica y seguir mejorando su marca personal y mantenerse fuerte antes de las grandes competencias.

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Ahora Alegna volverá a sus tierras en chihuahua, una concentración que la pone feliz por estar cerca de su familia y no batallar con la comida, después irá a la playa para acostumbrar su cuerpo a los distintos climas antes del campeonato mundial.

