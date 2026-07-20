CONFIRMADO: Revelan que el Mundial de 2030 se jugaría con 64 selecciones

Apenas unas horas después de que concluyera el Mundial 2026 con el campeonato de España sobre Argentina, comenzó a definirse el futuro de la próxima Copa del Mundo. El presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, confirmó a través de sus redes sociales que el Mundial de 2030 se disputará con 64 selecciones, un formato que ampliaría nuevamente el torneo más importante del futbol internacional.

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A través de su cuenta oficial de X, el dirigente sudamericano publicó un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo.

"¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay. Una gran oportunidad para el futbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", escribió Domínguez.

El mensaje llamó la atención porque hasta ahora la FIFA no había confirmado públicamente una nueva modificación al formato de la Copa del Mundo, luego de que la edición de 2026 fuera la primera en la historia con 48 selecciones.

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El Mundial del Centenario será histórico

La Copa del Mundo de 2030 ya estaba destinada a convertirse en una edición sin precedentes. Como parte de la celebración por el centenario del torneo, los partidos inaugurales se disputarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, países donde nació la historia mundialista en 1930.

Posteriormente, el torneo continuará en España, Portugal y Marruecos, que serán las sedes principales del campeonato, en una organización compartida entre tres continentes.

Con la confirmación realizada por el presidente de la CONMEBOL, el torneo crecería nuevamente y pasaría de 48 a 64 selecciones, lo que representaría la mayor expansión en la historia de la Copa del Mundo.

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Un reto para la organización

La edición de 2026 ya supuso un enorme desafío para la FIFA. El aumento de 32 a 48 selecciones obligó a incrementar el número de partidos, incorporar una ronda adicional de eliminación directa y coordinar la logística entre México, Estados Unidos y Canadá.

Con 64 participantes, el reto sería todavía mayor. Además de aumentar el número de encuentros, también sería necesario ajustar el calendario, la distribución de sedes y los tiempos de recuperación para los futbolistas.

Por ahora, la FIFA no ha emitido un comunicado en el que explique el nuevo formato; sin embargo, el mensaje publicado por Alejandro Domínguez coloca el tema en el centro de la conversación internacional y anticipa un cambio histórico rumbo a la Copa del Mundo del Centenario.