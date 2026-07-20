OFICIAL: Entrenador pierde su trabajo tras ser eliminado por España en el Mundial 2026

El entrenador Rudi García perdió su trabajo al mando de la Selección de Bélgica luego de ser eliminado en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por España, el combinado campeón del mundo tras vencer a Argentina. Los belgas cayeron ante “La Furia Roja” en los cuartos de final y la Real Asociación Belga de Futbol (RBFA, por sus siglas en inglés) tomó la decisión de no extender el contrato del estratega.

García emitió un comunicado a través de la RBFA y señaló que deja a los “Diablos Rojos” como uno de los ocho mejores equipos del mundo. Además, apuntó que espera que se concrete la transición generacional en el combinado belga.

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“Tras mantener conversaciones con la RBFA, hemos decidido no prolongar la excelente trayectoria que hemos compartido durante los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA y entre los ocho mejores equipos del mundo”, dijo García en un comunicado de prensa. “Quiero agradecer a mi extraordinario grupo de jugadores, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos han apoyado a lo largo de este Mundial. Le deseo a Bélgica mucho éxito mientras continúa con la transición generacional que tuve el orgullo de ayudar a iniciar”.

Bélgica terminó la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en octava posición en el ranking de la FIFA luego de avanzar hasta los cuartos de final. Durante su participación, el combinado europeo empató con Egipto e Irán mientras que superó a Nueva Zelanda en la fase de grupos. Después, en la ronda de 16vos se impuso a Senegal y en octavos a los Estados Unidos antes de caer ante los españoles. Al final, el equipo dirigido por Rudi García quedó sexto en la clasificación general del torneo, solo por detrás de España, Argentina, Inglaterra, Francia y Noruega.

𝗧𝗵𝗲 𝗥𝗕𝗙𝗔 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘂𝗱𝗶 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁 𝘄𝗮𝘆𝘀.



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Bélgica busca a su nuevo entrenador tras ser eliminados por España

Vincent Mannaert, el director Deportivo de la RBFA, agradeció a García por su trabajo al mando de la Selección de Bélgica y aseguró que ya se prepara para el nuevo ciclo donde tendrá que elegir a un nuevo entrenador.

“Rudi García ha desempeñado, sin lugar a dudas, un papel clave en la recuperación de los Diablos Rojos. Fue nombrado seleccionador nacional en un contexto deportivo y financiero difícil. Gracias, en particular, a su compromiso y experiencia, se restableció la cohesión del equipo y se logró un excelente resultado en la última Copa Mundial de la FIFA”, dijo Mannaert. “En nombre de la federación, quisiera agradecer sinceramente a Rudi y a sus asistentes por estos últimos 18 meses. Junto con mi equipo, actualmente me estoy preparando para un nuevo ciclo, que incluye el nombramiento de un nuevo seleccionador nacional”.

El entrenador francés tiene basta experiencia y seguro tendrá ofertas tanto de selecciones como de clubes. Antes de hacerse cargo de los “Diablos Rojos” tomó las riendas del As Roma, Marsella, Lyon, Al-Nassr y Napoli, entre otros.