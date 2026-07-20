Messi no viaja: quiénes son los jugadores de Argentina que no regresan a su país tras el Mundial 2026

La finalización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ inició la logística de descongestión y regreso para los integrantes de la Selección de Argentina tras el encuentro decisivo ante España. El plantel conducido por Lionel Scaloni abandonó la concentración en los Estados Unidos para emprender los diferentes trayectos aéreos programados por la Asociación del Fútbol Argentino. La gran mayoría de los jugadores regresará a la Argentina, pero Lionel Messi volará directamente a Miami.

La nómina de pasajeros confirmó que el capitán Lionel Messi no formó parte de la delegación principal que abordó el avión oficial de regreso al territorio nacional. El futbolista del Inter Miami decidió permanecer en suelo norteamericano para reincorporarse a las actividades de su club y comenzar su período de descanso familiar. Además, Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, José Manuel López y Juan Musso siguieron los pasos del astro argentino y regresarán directamente desde Nueva York a sus distintos destinos, pero no irán a Argentina.

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La Selección Argentina emitió un comunicado tras concluir la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Una vez finalizado el partido entre Argentina y España, la Asociación del Futbol Argentino emitió un comunicado en agradecimiento a los fanáticos que acompañaron a lo largo de la justa mundialista. "La Asociación del Fútbol Argentino, en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico, la dirigencia y todo el staff de la Selección Argentina, quiere expresar su más profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo. En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final", comienza el mensaje.

Posteriormente, expresaron los pasos a seguir por parte de los futbolistas: "Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina".