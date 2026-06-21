Sonó para llegar a Chivas, pero el club lo habría “rechazado” por esta razón

En los últimos días la figura de Chivas ha crecido en el mundo de las redes sociales gracias a la cercanía con el mercado de transferencias de cara a la siguiente temporada, misma en donde el Rebaño Sagrado espera superar lo hecho en el torneo anterior en donde llegaron a la ronda semifinal.

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Ante esta situación, en Verde Valle están conscientes que necesitan reforzar su plantel para tener aún más posibilidad de sumar su título número 13 en la historia. A pesar de ello, recientemente Chivas descartó a un jugador que había estado vinculado con el club en estos días.

¿Qué jugador no llega a Chivas, según distintos reportes?

El nombre de Alejandro Gómez comenzó a tomar fuerza no solo por el gran nivel que mostró en Xolos de Tijuana, sino también por la labor que hizo en la Selección Mexicana. Ante ello, algunos insiders lo colocaban como una opción clara de Chivas para reforzar su aparato defensivo.

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🚨 ALEJANDRO GÓMEZ NO LLEGARÍA A CHIVAS… POR AHORA 👀🐐



En las últimas horas surgieron rumores que colocaban a Alejandro Gómez en la órbita del Rebaño, pero de acuerdo con información de @jonbarbon, el defensor no está siendo considerado actualmente como refuerzo rojiblanco.… pic.twitter.com/SbI8R1EG0v — Historia Chivas (@Historia_Chivas) June 9, 2026

No obstante, esto no puede estar más alejado de la realidad. Y es que, de acuerdo con información del periodista Jon Barbón, Chivas ha desechado la idea de traer a Alejandro Gómez toda vez que el Rebaño Sagrado cuenta con varios elementos precisamente en esta zona del campo.

Vale mencionar que, en estos momentos, Chivas cuenta en la zona defensiva con futbolistas de la talla de Diego Campillo, Luis Romo, Daniel Aguirre y los regresos de Soldati, Parra y Rey, motivo por el cual luce complicado que el Rebaño abra la cartera para traer a un elemento más en esta zona.

¿Qué defensas sí pueden salir de Chivas para el siguiente torneo?

A pesar de que aún no está cien por ciento confirmado, luce muy factible que Chivas le diga adiós a dos elementos en esta zona del campo debido a los pocos minutos que tuvieron el semestre pasado. El primero de ellos es Gilberto Sepúlveda, mientras que el segundo es Miguel Tapias.