Quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA, pero eso facilitaría su LLEGADA al América

La convocatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo algunas curiosidades respecto a los jugadores que quedaron fuera de último minuto pero que, ahora, podrían recibir una nueva oportunidad en sus carreras, tal y como ocurre con este posible interés del Club América.

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El conjunto azulcrema continúa su preparación de cara al torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, para ello, está consciente de que su papel en el mercado de fichajes tiene que ser trascendental. Ante ello, mucho se ha hablado de la llegada de un jugador que estuvo cerca de ir al Mundial 2026.

Alejandro Gómez, ¿de perderse el Mundial 2026 a llegar al América?

De acuerdo con información del portal América Monumental, el conjunto de la capital del país estaría muy atento a lo que ocurra con Alejandro Gómez, central de 24 años que también se puede desempeñar como lateral por ambas bandas y que ahora forma parte de los Xolos de Tijuana.

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¡Israel Reyes convocado para la Copa Mundial 2026! 👏



Reyes representará la camiseta de la Selección de México con orgullo y pasión a partir del próximo 11 de junio.



¡Mucho éxito en lo que está por venir, Águila! Hay que dejarse el alma en la cancha. 🫡#GrandezaMundialista pic.twitter.com/1zVblvpaAa — Club América (@ClubAmerica) June 1, 2026

De hecho, la fuente establece que el que el futbolista no haya formado parte de la convocatoria final de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026 haría más sencillo su fichaje, pues con ello Xolos no podría aumentarle el costo debido a esta situación.

Y es que, de acuerdo con Transfermarkt, el costo de Alejandro Gómez es de 3 millones de euros, cantidad factible para uno de los clubes más poderosos de México que entiende que su principal deficiencia está en defensa, lo cual hace que la llegada de este jugador sea prioritaria.

¿Alejandro Gómez tiene experiencia en Europa?

Con apenas 24 años de edad, Alejandro Gómez puede presumir haber jugado en el futbol del viejo continente. Y es que, antes de su retorno a la Liga BBVA MX con Xolos de Tijuana, el defensor mexicano tuvo la oportunidad de estar en el Boavista de la Primeira Liga Portuguesa.