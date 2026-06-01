Scott McTominay: rechazó a Inglaterra por amor a su papá y hoy lidera a Escocia en el sueño mundialista

La Selección de Escocia regresa a una Copa Mundial de la FIFA después de algunos años de espera y, ahora, tiene como objetivo principal acceder a la siguiente ronda del evento mundialista, por lo que para ello cuenta con una plantilla realmente interesante en el centro del campo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Posiblemente, el elemento más importante que Escocia tiene de cara a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 es Scott McTominay, quien es el futbolista más importante del Napoli y que, incluso, se ha confirmado como un mediocampista total no solo en defensa, sino en ataque.

¿Por qué Scott McTominay decidió defender a Escocia sobre Inglaterra?

En principio, vale decir que Scott McTominay nació en Inglaterra; de hecho, sus primeros pasos como futbolista profesional se dieron en el Manchester United, institución en la que, sin embargo, nunca pudo destacar debido a las estrellas que estaban por encima de él.

Te puede interesar: Brahim Díaz y el día que rechazó España para jugar con Marruecos

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero deberán pagar América y Cruz Azul por Jordan Carrillo?

Fue en este punto de su carrera que tanto Inglaterra como Escocia se interesaron en él para convocarlo a partidos futuros. Ante esta situación, el jugador del conjunto napolitano escogió el país en donde no había nacido gracias a su padre, quien fue un bastión importante en esta decisión.

Y pese a que el proyecto de Inglaterra era realmente ambicioso, Scott se decantó por Escocia gracias a que su padre nació en aquel país y está orgulloso de ello. Así, la decisión del mediocampista se basó más en el corazón que la razón, hecho que lo llevará a disputar su primera Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuántos goles tiene Scott McTominay a nivel clubes?

Si bien a nivel Selección Scott McTominay ha respondido de gran forma, es en clubes en donde el escocés ha demostrado que es uno de los mejores mediocampistas de la actualidad. De hecho, en su etapa en Napoli, a pesar de su lejanía con el arco, acumula 27 goles en 80 partidos.