MLB 2026: ¿Qué juegos se disputarán HOY lunes 1 de junio?

Una nueva semana ha comenzado y, con ello, la oportunidad para que nuevos fanáticos se acerquen a uno de los deportes más populares y, a su vez, entretenidos que hay en el mundo. La MLB está aquí, por lo que es preciso que conozcas qué juegos se disputarán hoy lunes 1 de junio.

Palo de 4 Esquinas Mejores jugadores de NFL en MLB

Será durante este día que la MLB presente un total de nueve compromisos a lo largo del día, mismos en donde se presentan escuadras de categorías como los Dodgers, los Mariners y los Rangers. Ten en cuenta que los horarios aquí establecidos son para el centro de la República Mexicana.

¿Qué Liga es la más apretada en la temporada 2026 de la MLB?

En estos momentos, la Liga Oeste dentro de la Zona Americana se caracteriza por ser la más reñida al sumar equipos que, lejos de escaparse en cuanto a victorias se refiere, han tenido cierta irregularidad en el diamante. Un ejemplo de lo anterior son los Mariners, quienes pese a estar en la cima tienen prácticamente los mismos triunfos que descalabros.

Te puede interesar: Brahim Díaz y el día que rechazó España para jugar con Marruecos

Te puede interesar: ¿Cuánto dinero deberán pagar América y Cruz Azul por Jordan Carrillo?

Who's your Player of the Game, presented by @UCLAHealth? Comment your answer below! pic.twitter.com/lkx9Ub98Hw — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) May 28, 2026

En la Zona Nacional, por su parte, es la Liga Central quien cuenta con un nivel realmente promedio entre los equipos quitando de la ecuación a los Brewers, quienes lideran la zona con cierta amplitud por encima de otras instituciones de la MLB como los Cubs y los Cardenales.

¿Qué juegos se disputarán en la MLB hoy lunes 1 de junio?