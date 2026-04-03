Figura de la Liga BBVA MX le manda mensaje a Lamine Yamal

En Puebla ya esperan con ansias el duelo que tendrán España y Perú en el estadio Cuauhtémoc. Este será un duelo que incluso los jugadores de La Franja esperan disfrutar.

“A mí, incluso como jugador, me ilusiona porque es el primer nivel, un nivel al que aspiro llegar en algún momento. Qué bueno que se dé en ese estadio, en esta ciudad tan bonita; al final de cuentas, es para que la gente también lo disfrute. Ojalá me toque también estar ahí viendo”, dijo Alejandro Organista en entrevista para Azteca Deportes.

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Ansias por ver a los mejores del mundo en el campo de juego

El jugador del Puebla se animó a dejarle un mensaje a Lamine Yamal, figura que estará deleitando a todo el público en suelo mexicano.

“Son jugadores, ahora sí, los mejores del mundo, y es una buena oportunidad de ver gran fútbol”, expresó el jugador de La Franja.

Lo que viene para Puebla

Puebla recibe a Juárez en el regreso del viernes botanero, un duelo que será vital para seguir ilusionándose con meterse a una nueva liguilla.

“Es una motivación saber que estamos ahí y que depende de nosotros. La competencia es muy dura e intensa, pero como te digo, vernos tan cerca nos motiva y también nos impulsa a trabajar más para lograrlo. Conforme trabajamos en el día a día, claro que merecemos estar ahí y, estando ahí, competir. Como te digo, es partido a partido; todavía faltan cinco fechas para esa instancia, pero lo tenemos como objetivo”, sentenció.

Puebla quiere acabar con una racha de tres juegos sin conseguir la victoria; el último triunfo que consiguieron fue ante Tigres frente a su gente en una noche inolvidable en el estadio Cuauhtémoc.

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