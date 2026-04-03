Amaury García sorprende a la Liga BBVA MX al ningunear a otro equipo que no es Cruz Azul

El Clausura 2026 se acerca a su fin y muchos entrenadores ya piensan qué harán para la Liguilla cuando pierdan a sus seleccionados. Nicolás Larcamón pondría a Amaury García como reemplazo de Érick Lira, por ejemplo. Mientras eso sucedía, el centrocampista y defensa central sorprendió a todos al ningunear a otro equipo que no es Cruz Azul (ni lo mencionó).

A pesar de ser el jugador más barato de Cruz Azul, el futbolista de 24 años se ha destacado como un suplente muy valioso para la estructura de La Máquina. No obstante, en diálogo con TV Azteca, Amaury González se refirió indirectamente a Pumas UNAM, el club en el que se formó y al cual dejó entrever que no le parece grande como el de La Noria.

Amaury García en Cruz Azul.|Instagram @amaury_gm

“Al principio no me lo creía, el tener la oportunidad de venir a un equipo tan grande como lo es Cruz Azul. En cuanto salió la oportunidad, no lo dudé. Sabía el presente de lo que representa el club para el futbol mexicano”, expresó Amaury García. “Desde el día uno estaba mentalizado en ganarme un lugar en el primer equipo”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR:



Amaury García se ganó la consideración de Nicolás Larcamón

A pesar de haber llegado en julio de 2024 y bajo otra conducción técnica, Amaury García ganó terreno con Larcamón, quien confió en él como último defensor, metido entre los dos centrales, de líbero. Parece que ese es el lugar en el que lo utilizará.

¡No lo pensó dos veces! 👇🚂



Amaury García habla sobre su llegada a Cruz Azul y lo cerca que estuvo de anotarle a Pumas. pic.twitter.com/YfLcZoATvo — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 3, 2026

Los números de Amaury García en Cruz Azul

De acuerdo a las estadísticas brindadas por BeSoccer, los números de Amaury García desde su llegada a Cruz Azul han sido los siguientes:

25 partidos jugados

6 encuentros como titular

0 goles

0 asistencias

3 tarjetas amarillas y 0 rojas

1 título (Concacaf Champions Cup 2025)

Los números de Amaury García como jugador de Pumas UNAM

Antes de llegar a La Máquina, el centrocampista que hoy tiene 24 años tuvo varias temporadas en Pumas UNAM, donde hizo las Fuerzas Básicas. Los números con el primer equipo del Club Universidad Nacional fueron estos: