¿Sale del club? América y el polémico trato con Alejandro Zendejas tras el Mundial 2026

Una de las sorpresas más significativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será la inclusión de Alejandro Zendejas, futbolista del Club América que, contra todos los pronósticos, se coló de último minuto a la convocatoria de la Selección de los Estados Unidos para este evento.

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El Club América contará con dos seleccionados para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, siendo ellos el lateral Israel Reyes y el extremo Alejandro Zendejas. Ante ello, vale conocer cuál fue el acuerdo que el futbolista norteamericano tuvo con la directiva azulcrema antes de este evento.

¿Qué acuerdo hay entre el Club América y Alejandro Zendejas?

De acuerdo con información del portal Récord a través de El Francotirador, tanto Alejandro Zendejas como la directiva del Club América se reunieron antes del Mundial 2026 para acordar lo que ocurrirá con el futbolista una vez termine su participación en dicho evento.

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La fuente detalla que Alejandro Zendejas cuenta con un contrato vigente que lo vincula con el conjunto de la capital del país hasta verano del 2027, por lo que en esencia tiene un año más con la escuadra azulcrema, misma en la que ha conquistado absolutamente todo a excepción de la Concachampions.

Sin embargo, el portal establece que la directiva del Club América le habría prometido que le daría facilidades para emigrar al viejo continente en caso de que llegue una buena oferta económica del extranjero, misma que se daría tras una hipotética buena participación del jugador en turno.

¿Qué tan probable es que Alejandro Zendejas emigre a Europa?

A pesar de ser uno de los jugadores más importantes que el Club América y la Liga BBVA MX tienen en la actualidad, la realidad es que tener 28 años y medir menos de 1.70 metros serían impedimentos importantes para que Alejandro Zendejas pueda lograr su sueño de ir a Europa.