¿Cuándo volverá a las canchas Alejandro Zendejas?

El América ha batallado con múltiples lesiones e impedimentos físicos. Por primera vez en semanas, todo indica, el director técnico, André Jardine, tendrá una baraja que se entenderá casi completa.

“Estamos cerca de tener a todos. Thiago (Espinosa) no entrenó el otro día porque le dolía el estomago por algo que comió, pero ya está normal; con Zende tenemos todo el cuidado, pero si estuviera a punto, vamos a evaluar si lo llevamos a la banca (en Puebla) o contra Tigres, pero está cerca de regresar; con Dagoberto (Espinoza) estamos en cuenta regresiva, le falta cerca de un mes para estar al parejo. Cuento los días para ver al grupo entrenando por completo”, dijo.

Zendejas, cada vez más cerca de volver

Jardine dejó la puerta abierta a que Alejandro Zendejas, portador del '10’ azulcrema, el estratega reculó un poco para detallar el problema que arrastra y reducir la probabilidad de que reaparezca en el estadio Cuauhtémoc.

“De Zende, tuvo un desgarre pequeño en el gemelo durante la pretemporada y perdió una parte importante. Cuando regresó, en el partido sintió incomodidad en la pierna y lo manejamos con cuidado. Una lesión puede desencadenar otras por compensación en la forma de correr, tiempo perdido de entrenamiento y al mismo tiempo debemos de sumar", explicó.

El brasileño afirmó que el seleccionado estadounidense ya desea volver al terreno de juego; sin embargo, se mostró convencido de que no lo arriesgarán si no perciben que se encuentra en plenitud física.

"Siempre quiere regresar cuanto antes, la parte física es una ciencia que no tiene que ver con matemáticas, es una ciencia que exige mucho conocimiento, tenemos profesionales muy importantes para sumar este tema. En el caso del jugador es muy particular y no nos queremos equivocar. Vamos a tener un cuidado especial con él para que cuando regrese no tenga recaídas”, aseguró.

