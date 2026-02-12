ÚLTIMA HORA: La sensible baja del América para enfrentar al Olimpia

Este miércoles 11 de febrero del 2026, se enfrenta el América al Olimpia en el juego de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions y André Jardine tendrá la sensible baja de un futbolista clave en el ataque del equipo.

Para el América vs Olimpia, el equipo no podrá contar con Alejandro Zendejas debido a una lesión. Por el momento, el club no ha dado a conocer nada al respecto en sus redes sociales pero el futbolista quedó fuera de la convocatoria para el juego buscando no arriesgarlo y que tenga minutos para el Clásico Nacional.

Así sale el Club América 🦅 pic.twitter.com/Buf1PFhavm — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) February 12, 2026

¿Cuál es la lesión de Alejandro Zendejas?

Por el momento, el club no ha informado en sus redes sociales la lesión que tiene Zendejas. Pero previo al juego, Jardine dio a conocer que el atacante del equipo no se encontraba al 100% por lo que no iba a disputar el encuentro.

"Alejandro Zendejas no está al 100% y no jugará".

Es por eso que se puede tratar de alguna molestia ligera que lo deja afuera para este encuentro.

¿Alejandro Zendejas jugará el América vs Chivas de la Jornada 6 del Clausura 2026?

El cuerpo técnico del América espera contar con plantel completo, motivo por el cual decidieron descansar a Alejandro Zendejas ante Olimpia para que el partido ante Chivas pueda recuperarse al 100%.

Dependerá de la evolución que tenga el atacante pero se espera que Zendejas dispute el encuentro ante el Rebaño.

La alineación del América para enfrentar al Olimpia en el juego de vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions

André Jardine decidió mandar el siguiente once inicial:

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Kevin Álvarez, Jonathan Dos Santos, Brian Rodríguez, Victorio Dávila, Rodrigo Dourado, Alexis Gutiérrez, Cristiana Borja y Erick Sánchez.

¡Presentes y listos para la Champions Cup! 💪 pic.twitter.com/CpSl3ptGTp — Club América (@ClubAmerica) February 12, 2026

En la banca tiene jugadores cómo: Cota, Martín, Violante, Araujo, Mejía, Zúñiga, Veiga, Juárez, Vázquez, Salas y Naveda. Al no estar considerado ni en la banca Zendejas, se confirma la lesión que lo mantiene fuere del campo, buscando evitar que se agrave.

Por su parte, el Olimpia sale con la siguiente alineación: Erick Menjívar, Juan Hernández, Facundo Queiróz, José Pinto, Edwin Rodríguez, Jorge Benguché, Kevin Guti, Yustin Arboleda, Jorge Álvarez, Carlos Sánchez y Agustín Mulet.

