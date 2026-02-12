Decepcionó en Chivas, llegó al Club América y se volvió una leyenda de la Liga BBVA MX

Son muchos y muy conocidos los casos de futbolistas mexicanos que han brillado en América pero que decepcionan en Chivas o viceversa, lo cual habla del impacto que cada uno ha tenido en estos equipos. Hoy, y como previa del Clásico Nacional de este fin de semana, vale hablar de Alejandro Zendejas .

Alejandro Zendejas es considerado una de las máximas leyendas del periodo reciente que el Club América ha tenido, y esto se debe, en gran medida, a la forma en cómo se desenvolvió en el tricampeonato de los azulcremas. Sin embargo, ¿sabías que este tuvo un corto y decepcionante paso por Chivas?

Alejandro Zendejas, de decepcionar en Chivas a convertirse en leyenda del América

Luego de hacer su debut como profesional en la MLS con el equipo de Dallas, Alejandro Zendejas fue fichado por las Chivas del Guadalajara en julio del 2016 con la intención clara de convertirlo en su referente al ataque, un hecho que nunca se pudo concretar como el club deseaba.

Y es que, entre bajas de juego, préstamos a la segunda división y lesiones, Alejandro Zendejas únicamente disputó 1,255 minutos distribuidos en 23 compromisos con el Rebaño Sagrado, equipo en el que solamente registró un gol y una asistencia antes de recaer en Necaxa.

Con los Rayos el mexicano retomó su nivel, por lo que fue fichado por el Club América en enero del 2022. Con la escuadra azulcrema Zendejas no solo logró el tricampeonato, sino que se ha convertido en un elemento vital para la ofensiva capitalina al registrar 49 anotaciones y 29 pases a gol en 176 duelos disputados.

¿Alejandro Zendejas estará en el Clásico Nacional entre Chivas y América

Después de superar una dolorosa lesión que lo dejó sin actividad durante varios meses, Alejandro Zendejas volvió con el Club América hace algunas semanas y, de hecho, logró una anotación en el último duelo de Liga BBVA MX ante Rayados, por lo que todo haría indicar que será titular en el Clásico Nacional frente a Chivas .