¡ÚLTIMA HORA! Un campeón del mundo amenaza con boicotear la Copa Mundial de la FIFA 2026

Faltan menos de 150 días para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el gobierno de un campeón del mundo ha planteado la posibilidad de boicotear la justa mundialista ante las crecientes tensiones políticas entre la Unión Europea y Estados Unidos por el interés de Donald Trump de apoderarse de la isla de Groenlandia, perteneciente a Dinamarca.

Alemania amenaza con boicotear la Copa Mundial de la FIFA 2026

Donald Trump ha advertido que buscará a toda costa apoderarse de Groenlandia, incluso usando la fuerza militar si es necesario, como parte de un asunto considerado como de seguridad nacional.

Antes estas amenazas, varios países de la Unión Europea y Dinamarca han desplegado tropas en suelo groenlandés, mientras que desde Alemania han planteado la posibilidad de boicotear la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en Estados Unidos, además de México y Canadá.

Se trata de una respuesta a las amenazas de Trump de imponer aranceles a los países que apoyen a Dinamarca en su intento por defender la soberanía de su territorio semiautónomo.

Así lo planteó el político Jürgen Hardt, miembro del parlamento alemán y "hombre de confianza" del canciller, quien señaló que se trataría de un último recurso de presión.

Donald Trump, Premio FIFA de la Paz|Reuters

"Retirarse del torneo; sin embargo, solo se consideraría como último recurso para que Trump entre en razón en el tema de Groenlandia", dijo Hardt para el medio Bild, quien destacó también "lo importante que es el Mundial para el presidente estadounidense".

Hardt reiteró que se trata de un último recurso y expresó su "confianza en que alcanzaremos un mejor entendimiento común en materia de seguridad dentro de la OTAN con respecto a la cuestión de Groenlandia".

La Selección de Alemania, campeona del mundo en cuatro ocasiones, solo ha dejado de asistir a dos Copas Mundiales en su historia y en ambos casos por temas ajenos a lo deportivo. No recibió invitación para disputar el Mundial de Uruguay 1930 y quedó excluida de Brasil 1950 tras la Segunda Guerra Mundial.

