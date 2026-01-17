¡Escándalo previo a la Final! Senegal denuncia a Marruecos a unas horas de la definición de la Copa Africana de Naciones

A unas horas de que se dispute la Final de la Copa Africana de Naciones entre los anfitriones Marruecos y la Selección de Senegal, los Leones de Teraga han levantado la voz por las fallas en la organización y la ausencia de seguridad a su llegada a la ciudad de Rabat, en donde se disputará la definición por el título de campeones de África.

Senegal denuncia a Marruecos a horas de disputar la Final de la Copa Africana de Naciones

A través de un comunicado publicado este sábado 17 de enero, la Federación de Futbol de Senegal (FSF) presentó una serie de quejas ante la Confederación Africana Futbol (CAF) en donde denunció a Marruecos por omisiones en los protocolos de seguridad a su llegada a Rabat.

Senegal dijo sentirse insatisfecha y señalo una serie de cuestiones que afectaron su llegada a la ciudad como el operativo de seguridad en torno a los jugadores senegaleses y el alojamiento en el que fueron instalados.

"La FSF denuncia la ausencia manifiesta de dispositivos de seguridad adecuados a la llegada de nuestra selección a la estación ferroviaria de Rabat. Esta deficiencia expuso a los jugadores y al cuerpo técnico a la proximidad de los hinchas locales, algo que se aleja de los estándares de una competición de esta envergadura y de una final continental", detalló el comunicado de la Federación Senegalesa.

La Federación también señaló que se les negó el entrenamiento en el Complejo Mohammed VI, sede en la que sí pudo hacerlo Marruecos, y detallaron que no se les ha notificado sobre una sede alterna, lo que "plantea una cuestión de equidad deportiva.

La distribución de las entradas para el partido fue otro tema que tocó Senegal ya que aseguraron que solo se distribuyeron 2 mil 850 boletos para sus aficionados, en un estadio con capacidad para 69 mil 500 espectadores.

Marruecos busca levantar su primera Copa Africana de Naciones desde 1976, cuando ganó la única que brilla en sus vitrinas, mientras que Senegal espera recuperar la gloria obtenida en 2021 de la mano de Sadio Mané.

