Alemania pierde a una de sus FIGURAS en el Mundial 2026; ¿cuánto tiempo estará fuera?

La Selección de Alemania se ha convertido en una de las favoritas a obtener el título de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de la gran fase de grupos que realizó; sin embargo, vale decir que, para la siguiente ronda, deberá buscar el triunfo sin un elemento vital en la zona defensiva.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Fue hace unos días cuando la Selección de Alemania confirmó la baja de una de sus figuras más grandes en esta Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que no solo es el pilar en la zona defensiva, sino que ya sabe lo que es presentarse en el marcador. ¿De quién se trata?

Alemania pierde a Nico Schlotterbeck para el resto del Mundial 2026

A través de un comunicado oficial, la Selección de Alemania confirmó la baja de Nico Schlotterbeck para el resto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto luego de sufrir una importante lesión en el penúltimo juego del cuadro germano frente al combinado de Costa de Marfil.

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Unfortunate news to start the week. 😔



Nico Schlotterbeck suffered a medial ligament injury in his left ankle during the German national team’s match against Ivory Coast.



He will be out for several months for both the DFB and Borussia Dortmund.



We’re with you, Schlotti! 💛 pic.twitter.com/qgNvSXmK6N — Borussia Dortmund (@BlackYellow) June 22, 2026

Vale decir que el defensor central del Borussia Dortmund sufrió una lesión apenas a los 13 minutos del partido para, después, salir del campo después de varios minutos en reemplazo de Antonio Rudiger, por lo que el zaguero tuvo que regresar al banquillo para conocer su estado de salud.

Al final, se supo que Nico sufrió una rotura de ligamento medial del tobillo izquierdo, una lesión que lo mantendrá fuera de las canchas durante un periodo mínimo de dos meses, por lo que no solo se perderá el resto del Mundial 2026, sino el inicio de la próxima temporada con el Borussia Dortmund.

¿A qué equipo se enfrentará Alemania en la siguiente ronda del Mundial 2026?

Hasta el momento se desconoce el rival al que Alemania enfrentará en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, si todo sale como se espera es posible que los germanos se midan a Francia en los octavos, en un duelo de pronósticos totalmente reservados.