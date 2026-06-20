Alemania vs Costa de Marfil: Ver GRATIS y EN VIVO HOY el resultado de la transmisión del sábado 20 de mayo, partido del Grupo F del Mundial 2026; marcador en línea, por internet y online

Alemania vs Costa de Marfil Alemania vs Costa de Marfil

Alemania y Costa de Marfil protagonizan este sábado uno de los duelos más atractivos de la Jornada 2 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que podría empezar a definir al líder del Grupo E. Ambos equipos llegan con confianza tras ganar en su debut y saben que una victoria los catapultaría directamente a la siguiente ronda del certamen.

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El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann impresionó en su presentación tras aplastar 7-1 a Curazao, mostrando una versión ofensiva demoledora liderada por Kai Havertz, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Sin embargo, esta vez enfrentará a un rival mucho más exigente.

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Costa de Marfil dejó grandes sensaciones tras vencer 1-0 a Ecuador con una actuación muy sólida en defensa. Los africanos apostarán por el orden táctico y por la velocidad de Amad Diallo para intentar sorprender a una Alemania que parte como favorita, pero que no tendrá una tarde sencilla.

