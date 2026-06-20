Guillermo Ochoa podría despedirse de la Selección Mexicana en la última jornada contra Chequia

La antesala del cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ plantea un escenario de profunda nostalgia para todos los fanáticos de la Selección Mexicana y de las justas mundialistas, ya que podría ser la última aparición del histórico portero del combinado nacional Guillermo 'Memo' Ochoa. Tras asegurarse la clasificación a 16vos luego de la victoria por la mínima ante Corea del Sur, Javier Aguirre tendría en sus planes darle minutos al resto de la plantilla que no viene jugando en el último partido por el Grupo A ante República Checa.

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El experimentado guardameta azteca contempla la finalización de su carrera tras concluir la participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo tanto de ser titular en el tercer partido frente a la República Checa, podría ser el último partido de su carrera deportiva. Cabe destacar que la trayectoria del portero surgido en las fuerzas básicas del Club América abarcaría un registro histórico de seis participaciones en citas ecuménicas en caso de sumar minutos en el último duelo del Grupo A.

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El duelo ante el combinado de República Checa en el Estadio Ciudad de México el próximo miércoles 24 de junio se perfila como el marco ideal para dar cierre a su trayectoria con la Selección Mexicana. Se espera que Guillermo Ochoa obtenga minutos contra Chequia en el último partido de la fase de grupos de México, con el conjunto dirigido por Javier Aguirre ya clasificado para avanzar y prácticamente garantizado como líder del Grupo A, el estratega podría aprovechar la oportunidad para darle al veterano portero una última aparición en la justa mundialista.

De esta manera, el último partido de México por el grupo frente a República Checa, pasaría a ser trascendental ya que la afición mexicana podría despedirse del histórico portero Memo Ochoa en el Estadio Ciudad de México.