Alemania aplasta a Curazao tras susto inicial y arranca con goleada en el Mundial 2026; resumen, goles y mejores momento

Curazao ilusionó al mundo por unos minutos y coqueteó con la gran sorpresa de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto caribeño logró empatar 1-1 en el primer tiempo gracias al gol de Livano Comenencia al 21’, silenciando momentáneamente al Estadio Houston y encendiendo la esperanza de un batacazo histórico.

Pero el sueño duró poco. Alemania respondió como lo hacen las potencias: con autoridad, jerarquía y una pegada brutal. Felix Nmecha abrió el marcador al 6’, mientras Nico Schlotterbeck devolvió la ventaja antes del descanso. Kai Havertz, con un doblete (45+5’ de penal y 88’), fue figura junto a Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, quienes completaron la goleada.

La Mannschaft aplastó físicamente a Curazao en la segunda mitad y firmó un contundente 7-1 para colocarse como líder del Grupo E. Alemania manda un mensaje claro: llegó para competir por todo.

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este domingo con el debut de Alemania, que enfrenta a Curazao en la primera jornada del Grupo E en el NRG Stadium de Houston.

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La Mannschaft llega con la presión de recuperar su prestigio tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos en Rusia 2018 y Qatar 2022. Ahora, bajo el mando de Julian Nagelsmann, los alemanes buscan dejar atrás esa etapa y volver a competir como una potencia mundial.

Del otro lado aparece una de las grandes historias del torneo. Curazao disputará su primera Copa del Mundo, representando al país menos poblado en participar en el certamen. Dirigidos por Dick Advocaat, los caribeños saben que el reto luce enorme, pero buscarán competir con orden y sorprender al gigante europeo.

Sigue aquí el resultado EN VIVO y marcador online del partido.