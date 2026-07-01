Esta es la peligrosa alerta que la ONU lanzó y que podría afectar al Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha entrado a su fase definitiva luego de una ronda de grupos por demás espectacular. Ante ello, la Organización de las Naciones Unidas ha dado a conocer una peligrosa alerta que, sin duda, podría afectar directamente a este evento deportivo.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Como sabes, la Copa Mundial de la FIFA 2026 se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá; sin embargo, es en territorio estadounidense en donde la Organización de las Naciones Unidos lanzó una oferta que tiene que ver con el clima, más específicamente con el calor.

¿Qué alerta lanzó la ONU que afectaría al Mundial 2026?

De acuerdo con las estimaciones de la ONU, una ola de calor que llegará este fin de semana provocará un importante ascenso en las temperaturas, esto mediante el informe de la Secretaría para el Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas en relación al clima.

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Este cambio traerá consigo fenómenos meteorológicos extremos, así como olas de calor en este país y el resto del mundo. Vale mencionar que, durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026, se han apreciado duelos con un sol extremo como el Uruguay vs Arabia Saudita, el cual se disputó a más de 28 grados.

Del mismo modo, la ONU explicó que esta ola no se trata de un calor “normal”, pues se debe considerar la temperatura ambiente; ante ello, debes saber que la ola de calor ingresará este fin de semana a los Estados Unidos, afectando los juegos que se realizarán en Nueva York y en Nueva Jersey.

¿Qué juegos del Mundial 2026 se disputarán este fin de semana?

Será desde este sábado cuando comiencen oficialmente los octavos de final correspondientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con encuentros aún por confirmar. De estos, dos se llevarán a cabo el sábado 4 de julio, mientras que dos más el domingo 5 de julio.