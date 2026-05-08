Reportes: Le pondrían precio a Santi Gimenez en el Milan para poder venderlo este verano

La estancia de Santiago Gimenez en el Milan no ha logrado ser del todo estable en el año y medio en esa escuadra, pues entre altibajos de juego, lesiones y competencia interna el atacante mexicano no ha sido determinante en la ofensiva, por lo que su ciclo podría estar llegando a su fin.

En el último semestre su gran enemigo fue la lesión que lo llevó a ser operado con carácter de urgencia teniendo la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. La escuadra italiana no estaría satisfecha con lo que el ex de Cruz Azul ha dado al equipo y aunque perderían bastante en relación a los posibles 35 millones de euros en lo que lo compraron, estarían fijando un precio para darle salida.

Transfermarkt dibuja en una gráfica que actualmente Santi estaría valorado en 20 millones de euros y coincide con los reportes que acotan que si hay un comprador que ofrezca entre 25 millones de euros podrían decidir vender a Santi Gimenez.

De otro modo, el jugador ex Feyenoord podría seguir en el Milan buscando alcanzar su mejor nivel y es que firmó un contrato hasta el 2028 por lo que aún resta mucha historia de no abandonar a la escuadra que más Champions League ha ganado en Italia con siete.

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|Instagram Santiago Giménez / @sant.gimenez

Santiago Gimenez, con una gran oportunidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Santiago Gimenez por otro lado, estaría decidido a levantar su carrera y por ello sería uno de los jugadores que busca ser liberado antes por su equipo o perderse las vacaciones que debería de tener para reportar con la Selección Mexicana y hacer un gran papel.

Él ya ha compartido que su sueño es poder estar el 11 de junio representando a México en el partido inaugural ante Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México, pero sumado a ello, si retoma su nivel, podría ser valorado del nuevo por el Milan o el movimiento de venta sería más satisfactorio para todas las partes.

Ahora, lo que más importa y lo mencionó su padre Chaco Gimenez, es asegurarse de que Santi será convocado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM para luego ya pensar en otras situaciones.