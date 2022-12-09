Alexander Zverev regresa a las canchas tras casi seis meses de lesión

Este jueves 8 de diciembre, el tenista alemán, Alexander Zverev, participó en el torneo de exhibición Diriyah Tennis Cup en Arabia Saudita luego de seis meses de inactividad debido a una lesión de tobillo.

El pasado 3 de junio, 'Sascha' abandonó la pista del Philippe Chartier en Roland Garros al sufrir un rotura de ligamentos. Disputaba la semifinal del Abierto de Francia, cuando en un intento por alcanzar una bola se torció el tobillo y tuvo que ser atendido por los médicos y abandonar el partido en silla de ruedas.

Rafael Nadal avanzaría a la final y superaría a Casper Ruud con un cómodo 6-3, 6-3, 6-0 consiguiendo su décimo cuarto título de Roland Garros.

Te puede interesar: "Nos volveremos a encontrar" Rafael Nadal tras su partido en México

El regreso de Zverev

Alexander Zverev, a pesar de no haber ganado aún un Grand Slam, cuenta con 19 títulos a nivel profesional, cinco de ellos Masters 1000 y un ATP Finals.

Zverev, ya recuperado, volvió a jugar un partido de tennis. El teutón se midió ante el austriaco, Dominic Thiem quien actualmente ocupa el puesto 113 del mundo en el Ranking ATP, pero ha alcanzado la tercera posición.

Durante el torneo de exhibición el germano accedió directamente a octavos de final, y se jugó con reglas especiales. El mejor de tres tie-breaks jugados a diez puntos se llevaría la disputa. Zverev se impuso por 10-8 y 10-7 en 26 minutos.

(L-R), ROGER FEDERER (SWI) vs ALEXANDER ZVEREV (GER) during the game Tennis The Greatest Match , at Plaza de Toros Mexico, on November 23, 2019. <br><br> (I-D), ROGER FEDERER (SWI) vs ALEXANDER ZVEREV (GER) durante el juego de Tenis The Greatest Match 2019, en la Plaza de Toros México, el 23 de Noviembre de 2019.|Osvaldo Aguilar/MEXSPORT

Más tarde, jugó contra Daniil Medvedev en cuartos, ya con reglas normales a excepción del tercer set. El ruso fue el ganador con un contundente 6-0 y 6-4 tras una hora y 28 minutos.

El viernes 9 de diciembre se jugarán las semis entre Medvedev y el suizo, Stan Wawrinka, y el británico, Cameron Norrie ante el estadounidense, Taylor Fritz.

Los demás participantes en el torneo que ya fueron eliminados son Mateo Berrettini, Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas y Hubert Hurkacz.

Te puede interesar: Rafael Nadal conquista CDMX con un triunfo ante Casper Ruud