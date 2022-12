“Nos volveremos a encontrar” Rafael Nadal tras su partido en México

Rafael Nadal volvió al país en el que ganó su “primer torneo grande” de acuerdo a él mismo.

En 2005, cuando el Abierto de Acapulco aún se jugaba en tierra batida, el español de 18 años y de aspecto delgado mordió su primera pera en territorio azteca. El de Manacor sorprendió a los amantes del deporte blanco al derrotar en la final a su actual entrenador, Carlos Moyá.

Ocho años más tarde, en 2013, regresó al bello puerto para triunfar de nuevo, aquella vez derrotó a David Ferrer. El actual número dos del mundo hizo esperar a la afición azteca cuatro años más antes de volver al ATP 500 Mexicano en 2017, sin embargo, en aquél torneo cayó ante Sam Querrey.

En 2019 se presentó por cuarta ocasión en el certamen, donde fue superado por Nick Kyrgios y en 2020 y 2022 volvió a levantar el trofeo.

Este jueves 1 de diciembre se presentó nuevamente en tierra mexicana en un vibrante partido de exhibición en el que se llevó la victoria por 7-6, 6-4 ante el noruego, Casper Ruud.

La Monumental Plaza de Toros México fue testigo de casi 40,000 mexicanos volcados en apoyo al máximo ganador de Grand Slams en la historia, Rafael Nadal.

Te puede interesar: Rafael Nadal conquista CDMX con un triunfo ante Casper Ruud

Cocinando pierna de cordero desde el desierto | Robegrill en Qatar

Rafael Nadal en exclusiva para Azteca Deportes

Tras la disputa, Rafael Nadal concedió una palabras en exclusiva para Azteca Deportes.

“Solo tengo palabras de agradecimiento para todos por hacer de esta noche una noche inolvidable. La gente en México desde la primera vez que estuve aquí, lo único que ha hecho ha sido darme cariño y apoyarme de manera incondicional. Solo puedo dar gracias por todos estos años que realmente he disfrutado al máximo”, comentó Rafa al ser interrogado sobre la afición mexicana.

Durante el partido, el español se notó sonriente y emocionado, misma sensación que genera en sus aficionados, “Siempre quiero volver, es un país que amo y que me ha dado muchísimo. De alguna manera u otra siempre vuelvo. México me ha dado muchísimo y vengo de vacaciones muy recurrentemente a Quintana Roo. Nos volveremos a encontrar, y no solo como turista”, mencionó.

HENRY ROMERO/REUTERS Tennis - Rafael Nadal exhibition match - Plaza de Toros Mexico, Mexico City, Mexico - December 2, 2022 Spain’s Rafael Nadal reacts during his exhibition match against Norway’s Casper Ruud REUTERS/Henry Romero

Anteriormente, la ‘Fiera’ consideró el 2022 como un año con un sinfín de pasiones. Se le cuestionó su sentir por cerrar el año en México. “Desde Australia hasta hoy, mi último partido del año, he vivido muchas emociones. Clausurar la temporada 2022 con todo este apoyo y cariño me genera energía e ilusión para volver a casa y prepárame bien para poder seguir viviendo noches como la de hoy”, sentenció el tenista.

Te puede interesar: Renata Zarazúa y Santiago González se hacen valer en la Plaza México