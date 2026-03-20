El futbolista del América que está BORRADO por Jardine; el DT no lo pidió de refuerzo

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde el Club América buscará sumar su segunda victoria de la temporada luego de enfrentar el Clásico Capitalino, en la cancha de CU, a los Pumas de la UNAM.

VIDEO: Así reaccionó Christian Martinoli ante el escudo del América

Se trata de un juego en el que André Jardine podría utilizar sus mejores armas en ataque a fin de sumar puntos ante uno de los rivales más odiados que el América tiene deportivamente hablando. Y si bien algunos jugadores podrían tener minutos, se espera que otros, como Alexis Gutiérrez, queden relegados en la banca una vez más.

Alexis Gutiérrez, el refuerzo del América que ha sido relegado de la titularidad

Después de formar parte de equipos como Chivas y Cruz Azul, club con el que llegó a una final de Liga BBVA MX, la directiva del Club América apostó por traer a Alexis Gutiérrez hace un año por alrededor de cinco millones de dólares, una cantidad importante para el balompié azteca.

¿Chivas le cierra la puerta a Europa? Esto dijo el DT respecto al futuro de la Hormiga González

¿Quién es Oba Femi, el monstruo nigeriano que enfrentará a Brock Lesnar en Wrestlemania 42?

Esta contratación se dio en medio de la disputa que existía entre Jardine y una parte de la directiva azulcrema, misma que, de acuerdo con distintas fuentes, no habría tenido el aval del entrenador brasileño para el fichaje de este jugador. Tal situación se ha reflejado en el campo en cuanto a minutos se refiere para el mexicano.

Y es que, pese a su valor en el mercado, Alexis Gutiérrez pasó de tener algunos minutos en el campo a estar completamente borrado por el América y su entrenador. Al menos así se refleja en los últimos dos encuentros de la institución azulcrema, misma en donde el mediocampista apenas sumó 30 minutos en total.

¿Cuántos minutos suma Alexis Gutiérrez?

En poco menos de un año con los de Coapa, el rendimiento de Alexis Gutiérrez ha venido de más a menos a pesar de las lesiones con las que América ha tenido que lidiar. De hecho, el portal Transfermarkt menciona que el mexicano apenas acumula 1,235 minutos distribuidos en 24 juegos con la escuadra capitalina.